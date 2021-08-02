Sosyal medya fenomeni Barajas öldürüldü
Sosyal medya fenomeni Anthony Barajas, ABD’de sinema salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu gözünden vurularak yaşamanı kaybetti. Barajas’ın TikTok’ta 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde 28 Temmuz gecesi, saat 23:45 sularında Tuscany Caddesi'ndeki The Crossing sinemasında iki gence yönelik silahlı saldırının detayları belli oldu. Saldırı sırasında bir erkek ve yanındaki genç kız yaralanmış, erkek gözünden yaralı şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı.
ABD polisi kurbanların kimliğini açıkladı. Saldırıda yaralanan 18 yaşındaki genç kızın Rylee Goodrich olduğu, 19 yaşındaki gencin ise Tik- Tok'ta 1 milyonda fazla takipçisi bulunan fenomen Anthony Barajas olduğu bildirildi.
Yaşanan talihsiz olayda ünlü fenomenin gözünden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırganın, ünlü fenomeni ve genç kızı tanıdığına dair herhangi bir bilgi olmadığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Joseph Jimenez olduğu ve gözaltına aldığını açıklandı. Jimenez'in Rylee'yi vurduktan sonra cüzdanını da çaldığı belirtildi. Saldırgan hem cinayet hem de hırsızlıkla yargılanacak.
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