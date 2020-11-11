Sosyal medyada 'Selman Öğüt' kavgası

11 Kasım 2020 Çarşamba, 11:02

AKP'deki 'Pelikan' denilen ekibin önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen Selman Öğüt'ün öğretim üyeliği görevinrdı.de bulunduğu Medipol Üniversitesi'yle ilişkisinin kesildiği öğrenildi.

Odatv’nin haberine göre, Öğüt’ün üniversiteden kovulması birkaç hafta önce gerçekleşti.

Selman Öğüt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde 2014 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışıyordu.

Öğüt, Twitter hesabının kimlik bilgileri bölümünde Medipol Üniversitesi’nin adını da çıkardı.

Öğüt'ün Medipol Üniversitesi'nden kovuluşu sosyal medyada gündem olurken, yapılan paylaşımlardan biri hayli çok konuşuldu. Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Öğüt için sosyal medya hesabından "Sosyal medyada dalga dalga yayılan kötücüllük rüzgarına bu gece biraz ben de kendimi kaptırabilir miyim? Bir müsaade ederseniz; “akademisyenim diye ortalarda dolaşan,akılsız, küstah ama merkeze yakın akrabaları olan çaylağın” akademiden kopması çok hoşuma gitti. Ferahladım!" diye yazdı.

DEVREYE HİLAL KAPLAN GİRDİ

Arıboğan'ın paylaşımına 'Pelikan' denilen ekipten olduğu iddia edilen ve Selman Öğüt'ün kardeşi Süheyb Öğüt'ün eşi olduğu bilinen Sabah yazarı Hilal Kaplan, çok ağır ifadelerle Arıboğan'ı hedef aldı. Kaplan, isim vermeden şöyle yazdı:

"Merhum babasının aksine Amerikancı tavrıyla bilinen ve terör sevici akademisyenlerle zerre sıkıntısı olmamış kibir budalasına tavsiyem çok sevinmemesidir. Bir de botoxu fazla kaçırmazsa daha da ferahlayabilir belki.."

ÖĞÜT'TEN 'AÇIKLAMA'

Selman Öğüt ise hakkında yapılan haber ve yorumlar sonrası bir açıklama yaptı. Üniversiteden ayrıldığını doğrulayan Öğüt, "daha iyi bir teklif" dolayısıyla başka bir kuruma geçtiğini söyledi.

"Yalan borsası Hakan Atilladan sonra benim üzerimden gitmiş dün gece. Hukuk danışmanlığı ve avukatlık görevlerim beni hayli yoruyor. Ama akademiden kopamıyorum. Daha iyi bir teklif dolayısıyla başka bir kuruma geçiyorum. Hevesiniz kursağınızda kaldı yalancılar, kusura bakmayın"



