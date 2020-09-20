Haber Global'de Selman Öğüt, Atatürk devrimlerini hedef alıp yayını terk etti

20 Eylül 2020 Pazar, 21:55

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu 'Müzakere' programında tartışma yaşandı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine karşı çıkan Öğüt, "Kemalizm virüstür" dedi. Programın sunucusu Ertürk ise, "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" diye sordu. Öğüt, bu soruyu yanıtlamadı.

"Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" iddiasında da bulunan Öğüt, Ertürk'ün, "Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda" tepkisiyle karşılaştı.

Prof. Dr. Ersan Şen'in söz alarak konuşmasıyla ortam iyice gerildi. Bu esnada Öğüt, Ertürk'e sert sözlerle karşı çıkarken, bir ara "Otur oraya" ifadesin kullandı.

Ertürk'ün sakin ve kibar üslubu dikkat çekerken, stüdyoda bulunan gazeteci Özlem Gürses de Öğüt'e tepki göstererek, "Bu nasıl bir çirkin üslup?" diye sordu.

Selman Öğüt, yayını terk ettikten sonra sosyal medya hesabından, "Provokatörden moderatör olmaz" diye yazdı.

AKP'nin Pelikan yapılanmasının önde gelen isimlerinden biri olan ve sıklıkla Atatürk düşmanlığını dile getirmekten kaçınamayan Öğüt, dünden bu yana Saadet Partili Ali Aktaş ile girdiği seviyesiz tartışmayla da gündem olmuştu.

Öğüt'ün Aktaş'a yönelik "Senin gibi klasik fetöcüler iki şey yapar: iftira ve hakaret! Babam 2010 referandum sürecinde kalp krizi geçirdi, sen ise 2016'da "gülen cemaati" diyerek fetöyü savundun. Bu arada meni uzmanı olduğunu da ilan etmişsin, çok fazla don koklamaktan olmuştur o.. azalt biraz.." ifadeleri "Pes" dedirtmişti.



