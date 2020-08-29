Sosyal medyada TC kimlik önerisine; "O da olacak İnşallah"

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:09

ABC Gazetesi'nin haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Üsküdar’daki bir taksi durağına ziyarette bulunmuş ve duraktaki şoförlerle sohbet etmişti. İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber, NATO isimli bu taksi durağındaki şoförlere Erdoğan’la ne konuştuklarını sordu. Şoförlerden biri “Neler konuştunuz?” sorusuna “Ben özellikle Twitter’a TC kimlikle girilmesini kendisinden rica ettim. ‘Önümüzdeki zamanda o da olacak inşallah’ dedi.” ifadeleriyle yanıt verdi.

MHP TEKLİF ETMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere MHP nisan ayında, ‘İnternet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi’ hakkında TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sunmuştu. Teklifini sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, “Türkiye’den günlük erişimi 500 binden fazla olan, yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye’de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” demişti.