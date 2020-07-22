Sosyal medyada verilen tepkiler sonuç getirdi: Çelik’i taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu, tutuklandı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 20:36

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Tuğçe Çelik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bir buçuk yıldır Nurettin Şeyhmusoğlu isimli erkek tarafından tacize edildiğini duyurdu.

Çelik, Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından "Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım ben zarar görmek, ölmek istemiyorum" ifadelerini kullanarak, yaşadıklarını anlattı.

Daha önce hakkında işlem yapılmayan Şeyhmusoğlu, Çelik’in yeniden şikayet etmesi ve sosyal medyada verilen tepkiler sonucunda gözaltına alındı.

Fail erkeğin, gözaltına alınması sonrası açıklama yapan Çelik, "Şahıs bugün mahkemeye çıkarılacak. Ben de polis merkezinde olacağım tekrar ifade için ve bugün umuyorum sonuç belli olacak. Sizlerle de paylaşacağım. Umarım her şey çok güzel olacak sayenizde" dedi.

"ŞAHIS TUTUKLANMIŞTIR"

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldığını ve şahsın tutukladığını açıkladı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya platformlarında 21/07/2020 tarihinde "ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı" başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli N.Ş. gözaltına alınmıştır. 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır."