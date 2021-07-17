Sosyal medyadaki 'Tatildeyiz' paylaşımları hırsızlara davetiye çıkarıyor

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:27

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erhan Bakırcı, tatil dönemlerinde evden hırsızlık olaylarında yaşanan artışa dikkati çekerek, bu süreçte sosyal medyadan yapılacak paylaşımlara dikkat edilmesini önerdi.

Tatil dönemlerinde evlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarının önüne geçmek için alınması gereken önlemleri anlatan Dr. Öğretim Üyesi Erhan Bakırcı, suç istatistiklerine göre evden hırsızlık olaylarının en çok tatil dönemlerinde arttığına dikkati çekti.

Erhan Bakırcı, uzun tatil dönemi için evden ayrılacaklara şu tavsiyelerde bulundu:

"Öncelikle evinizde uzun dönem olmadığınızı hissettirecek davranışlardan kaçınmak lazım. Örneğin posta kutusunda çok mektup birikmesi veya evde bir dönem için yaşam olmadığının hissedilmesi gibi... Bunun için özellikle geceleri belirli zaman aralıklarında ev ışıklarını aktive edecek sistemleri evlerimize kurabiliriz. Bir yakınımızdan posta kutumuzda biriken mektupları almasını, gündüz vakti evin bazı camlarını açmasını isteyebiliriz. Evlerimize alarm kurmayı kesinlikle öneriyorum. Tatile çıktığınızı da çok kimseye söylememekte fayda var. Özellikle sosyal medyada yaptığımız bazı paylaşımların hırsızlık suçunda hedef olmanıza yol açacağını unutmayın. Evinizde değerli eşyaları bırakmayın veya bıraktığınız eşyaların güvenlikli ortamlarda korunmasını sağlayın. Özellikle bireysel olarak yokluğunuzu hissettirecek rutinlerinizi iyi yönetin."

TATİLDE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT

Bakırcı, tatil dönemlerinde sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara da dikkat edilmesini önererek, "Organize hırsızlık olaylarında bu suçu işleyenler tarafından bazı hedeflerin çok önceden belirlendiğini biliyoruz. Sosyal medyadan yapılan 'Tatildeyiz.' paylaşımları maalesef hırsızlar için çok cazip bir davetiye." diye konuştu.

Ziynet eşyalarının kullanımı ve saklanması konusunda da tatil süreçlerinde dikkatli olmak gerektiğini belirten Bakırcı, şöyle devam etti:

"Eğer kayda değer ziynet eşyanız varsa bunları banka kasalarında saklamayı veya sigorta yaptırmayı öğrenmeliyiz. Eğer kötü bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsak evimizde küçük, açılması, taşınması zor, herkesçe yeri bilinmeyen bir kasa bulundurmalıyız. Tatile götürdüğümüz ziynet eşyaları için de aynı sorunlar olacaktır. Bilinmeyen bir ortam, belki ıssız bir ortam evdekinden daha fazla riskler içerebilir. Yolda araç kazası veya dinlenme alanlarında da hırsızlıkla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle tatile ziynet eşyalarınızla çıkmanızı hiç önermiyoruz."

Bakırcı, hırsızların evlerde detektörlerle arama yaparak ziynet eşyalarının yerini bulabildiğini, suçluların evlere girişini zorlaştırmak için kapı ve pencerelerin sağlamlaştırılması ve alarm sistemi kurulmasını tavsiye etti.

Market alışverişlerinin dahi hırsızlar tarafından izlenebileceği konusunda uyaran Erhan Bakırcı, yapılan harcamalar, imkanlar ve standartların hırsızlar için cazibe yaratabileceğini vurguladı.

Erhan Bakırcı, evden ayrı kalınan zaman diliminde hırsızlığın yanı sıra yangın, gaz veya su kaçağı gibi risklere karşı güç kaynağının kesilmesi ve vanaların kapatılmasını da önerdi.