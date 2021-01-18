Sosyalist Liseliler: Bizlere eşit, parasız ve ulaşılabilir bir eğitimi sunamayan Ziya Selçuk derhal istifa etmelidir!

18 Ocak 2021 Pazartesi, 14:22

Okullarda dini içerikli derslerin seçilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet'in dayatma yaptığı yönündeki iddialar üzerine Sosyalist Liseliler'den yazılı bir açıklama ile tepki geldi.

"Seçmeli Adı Altında Zorunlu Din Dersine Hayır!" başlıklı açıklamada, AKP'nin kendi ‘dindar ve kindar’ kalıplarına sığdıramadığı gençliğe, zorla istediği dersleri aldırmaya çalışmakta olduğu belirtilerek "‘Sayısız seçmeli dersin olduğu liselerde neden sürekli üç derse öğrenciler mahkûm edilmektedir ve neden liseli gençliğin kendi istek ve yeteneklerine uygun dersleri seçmesini istemiyorsunuz?’ Bu soruları sormamızı, aldığımız eğitimi sorgulamamızı istemiyorlar. Eğitim haklarımızı gasp ediyorlar. Düşünen, üreten ve sorgulayan bir liseli gençliğe karşılar" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da "Bizler de diyoruz ki gençliği gerici ve çağ dışı düşüncelere mahkûm eden, pandemi süresince bizlere eşit, parasız ve ulaşılabilir bir eğitimi sunamayan Ziya Selçuk derhal istifa etmelidir!" çağrısı yapılan açıklama, "Seçmeli adı altında zorunlu din derslerine hayır! Ülkenin geleceği olan liseli gençlik, AKP’nin seçmeli din dersi dayatmalarına teslim edilmemelidir! Liseli gençlik çağdışı, dinci- gerici düşüncelerin demagojisine karşı uyanık olmalı, liselerde laik ve bilimsel bir eğitim mücadelesini yükseltmelidir. İlericilikten ve aydınlanmadan yana olan tüm sıra arkadaşlarımızı Sosyalist Liseliler’e katılmaya, mücadele etmeye çağırıyoruz!" ifadeleriyle son buldu.