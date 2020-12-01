Soyer İEKKK’da konuştu: Depremzede esnafa da destek olacağız

01 Aralık 2020 Salı, 11:57

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 94’üncü toplantısı pandemi önlemleri nedeniyle çevrim içi olarak yapıldı. 30 Ekim depremi sonrası izlenen süreç ve pandeminin sektörlere etkilerinin ele alındığı toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kurul üyelerine depremle ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında 3 ana başlıkta bilgi verdi.

SOYER: İZMİR OLARAK İYİ BİR SINAV VERDİK

Yürüttükleri koordineli çalışmalar ve dayanışma kampanyaları ile büyük bir başarı hikayesi yaratıldığını söyleyen Soyer, “Hedefimiz deprem sonrası çadırlarda kalan yurttaşlarımızı bir an önce başlarını sokacakları bir yuvaya kavuşturmaktı. Bu hedefimizi de dün itibariyle gerçekleştirdik. Herkesin desteği ile çok güçlü bir afet süreci yönettik. Zannediyorum bu deprem sonrası en organize, en başarılı afet yönetimi oldu. Devletimizin kurumları ile birlikte hareket ederek yürüttüğümüz çalışmalar hedefe doğru zamanda varmamızı sağladı. Bunu bir uyarı depremi olarak görüyor, İzmirlilere güven içinde yaşadıkları duygusunu vermek için bundan sonraki çalışmalarımızı planlıyoruz. Bütün binaların kontrolü ve karnelendirilmesi için çalışma başlatıyoruz. Bu süreçten İzmir olarak iyi bi r sınav vererek çıktığımızı düşünüyorum. Meslek odalarımıza, bu işbirliğini sağlayan her bir arkadaşımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"ÇIKIŞ YOLU ÜRETİM"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, depremin yaralarının sarılmasında gösterdikleri çaba ve depremzedelere gösterdikleri ilgiden ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'ye teşekkür etti. Yorgancılar ülke olarak eyleme geçme zamanının geldiğini belirterek, "Dünya yeniden tasarlanırken takip edilen mi yoksa takip eden ülke mi olacağız? Kendi kendine yetebilen mi yoksa dışa bağımlı bir ülke mi olacağız? Pek çok sektör pandemiden etkilendi. Havayolu ve hava ulaştırmacılığı, turizm, restoran konaklama, otomotiv ve yan sanayi. Üretim yoksa kalkınmak hayaldir. Ülkenin çıkış yolu üretimden geçiyor" dedi.

MUTLU: ESNAF ZOR DURUMDA

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, ekonomik koşullar nedeniyle zor durumda olan esnafın pandemi ve depremden dolayı daha da zor günler geçirdiğini söyledi. Mutlu, deprem nedeniyle işyeri yıkılan ve ağır hasar gören 100'e yakın esnaf ve sanatkar için bir "bir destek bir tezgah" kampanyasının başlatılmasını istedi.

"DESTEK OLACAĞIZ"

Toplantının sonunda bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde iş yerleri yıkılan ve ağır hasar gören esnafın da yaralarını sarmak için çalışacaklarını söyledi. Soyer, “Depremde işyerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnafımıza Bir Kira Bir Yuva kampanyası kapsamında 10 bin lira, orta derecede hasar gören esnafımıza ise belediye bütçesinden 5 bin lira aktarım yapabiliriz. Esnafımız için yapabileceğimiz ne varsa, elimizden ne geliyorsa üzerinde çalışır, destek veririz” dedi.