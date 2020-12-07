Soyer, Menemen’in yeni Belediye Başkan Vekili Karakurt'u ağırladı

Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Soyer, göreve yeni başlayan Karakurt'a başarılar diledi.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2020 Pazartesi, 16:02
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Meclisi tarafından başkan vekili seçilen Deniz Karakurt'u İzmir Sanat’taki makamında ağırladı.

Başkan Tunç Soyer, göreve başlayan Deniz Karakurt'a başarılar dileyerek Karakurt'a İzmir'in simgesi Saat Kulesi’nin plaketini verdi. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler