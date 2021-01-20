Soyer'in Küçük Menderes havzasına çıkarma: Başka bir tarım mümkün!

20 Ocak 2021 Çarşamba, 16:17

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kırsal faaliyetlerin ağırlıkta olduğu metropol dışındaki ilçelere yönelik maratonu başladı. “Başka bir tarım mümkün” sloganıyla yola çıkan Tunç Soyer'in Küçük Menderes havzası turunda ilk adresi Kiraz'ın Haliller köyü oldu.

Sabah erken saatlerde Halliler’e gelen Başkan Soyer, buradaki yatırımları inceledi. Başkan Soyer'in programına Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve belediye bürokratları da katıldı.. Soyer, burada Haliller Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin mandıra açılışını yaptıktan sonra Neptün Soyer ve Haliller Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Özdemir ile tesisi inceledi.

“AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Aydoğdu köyünde İZSU Genel Müdürlüğünce Kiraz'ın su sorununa çözüm üretmek için açılan sondaj kuyularını inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçede bugüne kadar 27 su kuyusu açıldığını anımsatarak, bu yıl içerisinde 15 adet daha açılacağını söyledi.

Soyer, “İZSU Genel Müdürlüğü ihaleyle çok sayıda kuyunun açılması, sondaj yapılması için bir girişim başlatmıştı. 25 Ocak'ta tekrar bir ihale var. O da İzmir'in diğer bölgelerinde aynı şekilde sondaj kuyularının açılmasına imkan verecek” dedi.

“YANLIŞ POLİTİKALARIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ”

20 yıl öncesine kadar 10-15 metrelerde su çıkan Kiraz'da, artık su bulmak için 250-300 hatta 350 metrelere kadar inilmesi gerektiğine dikkat çeken Tunç Soyer, şunları söyledi: “Bugüne kadar tarım politikalarında uyguladığımız yanlışlıklar, vahşi sulama yöntemleri bizi bu noktaya getirdi. Hızla aklımızı başımıza toplamak mecburiyetindeyiz. Hem suyu daha tasarruflu kullanmak hem de doğru tarım politikaları uygulamak zorundayız”.

Yeni bir dönemin başladığına işaret eden Soyer, özellikle su konusunda yaşanan sıkıntının, yanlış tarım politikalarından kaynaklandığını bildiklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Bu coğrafyanın iklimine, toprağına uymayan, geleneklerine, kadim kültürüne uymayan yöntemlerle, hayvan ırklarıyla bugüne kadar tarım politikaları yürütüldü. Şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Öncelikle tarımdan başlayacağız. Çünkü kullandığımız suyun Türkiye genelinde yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. Tarımsal üretim için harcanıyor. Bu miktarı çok daha aşağı çekmek mümkün olabilir ama bizim öncelikli hedefimiz yüzde 50 seviyesinde azaltmak ve tasarrufu öne çıkarmak. O nedenle yepyeni bir tarım politikası, yepyeni tarımsal ürün deseni oluşturmaya çalışıyoruz.”

Tunç Soyer, programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen Tahirova cinsi koyunlarla geçimi sağlayan üretici Erol Kart'ı da ziyaret etti.

"KIRSAL MAHALLE" ÇAĞRISI

Soyer, CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya'yı da ziyaret etti. Burada Türkiye'de tarımın içine düştüğü sıkıntıların en temel sebeplerinden birinin Büyükşehir Yasası ile toplamda 16 bin 800 köyün kapatılması olduğunu söyleyerek, bunun tarımı olumsuz etkilediğini belirten Soyer, “Biz o zaman bunun büyük bir hata olduğunu söyledik. Üretimi bitirirsiniz, köyün kadim kültürünü yok edersiniz dedik. Çocuklarımıza köy yumurtasının, köy düğününün, bunların masalını mı anlatacağız? Dinlemediler. Şimdi yeni yasayla tekrar köy değil ama kırsal mahalleye dönebilir diyorlar. Şimdi muhtarlara bu bilgiyi vermek lazım. 9 yıl sonra bizim haklılığımız ortaya çıktı. Bu yeni yasayla beş kolda köylüyü rahatlatan bir sonuç ortaya çıkıyor” dedi.

Soyer, konuşmasını eskiden köy statüsünde olan İzmir'in tüm yerleşimlerine “Kırsal mahalle statüsü” için başvuruda bulunmaları konusunda çağrıda bulunarak tamamladı.