'Soykırımcı kralın heykelleri kaldırılsın' kampanyası

04 Haziran 2020 Perşembe, 16:48

Biri 14 yaşındaki bir çocuk tarafından fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da başlatılan iki çevrimiçi dilekçe, sömürge dönemi kralı II. Leopold'un Brüksel'deki anıtları ve Halle şehrindeki bir büstünün kaldırılmasını talep ediyor.

HAZİRAN SONUNA DEK SÜRE VERDİLER

Dilekçenin sahibi 14 yaşındaki Noah Reuters'a demecinde, "Yaşlarımız küçük olduğu için kimliklerimizi ortaya çıkarmak istemiyoruz. Bu yüzden bizi temsil edecek bir organizasyon arıyoruz" diyor.

Uluslararası kampanya sitesi Change.org'da Fransızca ve Hollandaca olarak sunulan ikinci dilekçe ise kendisini bir Avrupa başkenti olarak tanıtan çok kültürlü Brüksel'de, II. Leopold gibi bir sömürgeciye yer olmadığını söyleyerek, Haziran ayı sonuna kadar büst ve heykellerin kaldırılması çağrısında bulunuyor.

İŞKENCE VE SOYKIRIM

Reuters'ın haberine göre birçok Belçikalı, hükümdarın Afrika ülkesini kişisel mülkünü ilan etmesinin ardından, 1885 ile 1908 yılları arasında milyonlarca insanın ölümüne yol açan Kongo Soykırımına liderlik etmesi sebebiyle, Kral II. Leopold'un daha fazla onurlandırılmaması gerektiğine inanıyor.

Tarihçilere göre Leopold'un ölüm kıtaları, soykırım sırasında direnen Kongolulara ve cansız bedenlerine akıl almaz işkenceler yapmıştı. Belçika'da kurulan ve tarihe insanların teşhir edildiği ilk hayvanat bahçesi olarak geçen merkez, II. Leopold döneminde kurulmuştu ve misafirleri de soykırıma maruz kalan Kongolular olmuştu.