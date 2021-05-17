Soylu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.

AA
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:07
Soylu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun" ifadelerine yer verdi.


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