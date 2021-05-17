Soylu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi
Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun" ifadelerine yer verdi.
Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.— Süleyman Soylu | Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@suleymansoylu) May 17, 2021
Müdahale edilen gemide;
1??.5?? TONUN ÜZERİNDE
ESRAR ELE GEÇİRİLDİ!
Allah nazardan korusun ?? pic.twitter.com/CZv87tIEHe
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