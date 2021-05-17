İskenderun Limanı'nda ele geçirilen 1072,6 kilogram uyuşturucu hap basına gösterildi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:37

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limanı'na gelen 17 konteynerde "bina taşı" olarak beyan edilen eşya, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince riskli olarak değerlendirildi.

Narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan kontrolde köpeğin ürünlerin bir bölümüne tepki vermesi üzerine içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen taşlar kırıldı.

Yapılan incelemede taşların içerisinde gizlenen şeffaf paketlerin uyuşturucu haplarla dolu olduğu anlaşıldı. Aramada toplam 1072,6 kilogram (6.264.259 adet) uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucular, İskenderun Limanı içerisindeki gümrük ekiplerine ait bir depoda sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dün sosyal medya hesabından, İskenderun Limakport Limanı'nda 11 konteyner içerisinde 1072,6 kilogram (6.264.259 adet) "Captagon" cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıklamıştı.

