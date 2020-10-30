Soylu: 6 binanın yıkım ihbarını aldık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, 6 binanın yıkıldığı ihbarını aldıklarını belirtti.
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İzmir’de Buca ve Bayraklı’da yıkılan binaların olduğu öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.
Soylu, 6 binanın yıkıldığı ihbarını aldıklarını belirterek şunları söyledi:
“Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi
Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir
Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun.”
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