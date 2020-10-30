Soylu: 6 binanın yıkım ihbarını aldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, 6 binanın yıkıldığı ihbarını aldıklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 15:30
Soylu: 6 binanın yıkım ihbarını aldık
Abone Ol google-news

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 

İzmir’de Buca ve Bayraklı’da yıkılan binaların olduğu öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. 

Soylu, 6 binanın yıkıldığı ihbarını aldıklarını belirterek şunları söyledi: 

“Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi

Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir

Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun.”



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler