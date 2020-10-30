Soylu: 6 binanın yıkım ihbarını aldık

30 Ekim 2020 Cuma, 15:30

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir’de Buca ve Bayraklı’da yıkılan binaların olduğu öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Soylu, 6 binanın yıkıldığı ihbarını aldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi

Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir

Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun.”



