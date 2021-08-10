Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu: "Bak kardeş..."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir yurttaşın 'Suriyeliler' ile ilgili tartışması sosyal medyada gündem oldu.
Yurttaşlar ile buluşan Süleyman Soylu, Suriyeliler hakkında gelen soruları yanıtlamaya çalıştı. Bakan Soylu'nun bir yurttaş ile tartışmasına ait görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gelen tepkilere "1 milyon insan şehit oldu Suriye'de" şeklinde yanıt veren Soylu'ya; yurttaş, "Sayın Bakan'ım benim de şehitlerim var, her gün geliyor. Biz öleceğimize onlar ölsün" diyerek yanıt verdi.
Yurttaşa tepki gösteren Soylu, "Bak kardeş... Sen kendin değerlendirmeye başladın, bana sor" dedi ve "Biz niye Afrin'deyiz?.." şeklindeki soruyu yöneltti.
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