Konya'da katledilen Dedeoğulları ailesinin Süleyman Soylu'dan yardım istediği ortaya çıktı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:01

Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda dördü kadın 7 kişi öldürüldü. Katliam sonrası ateşe verilen evde Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu yaşamlarını yitirdi.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı.

Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, silahlı saldırı sonucu katledilen 7 kişiden biri olan Serpil Dedeoğulları’nın 2 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mesajlar yazarak yardım istediğine ilişkin görsel paylaştı.

'LÜTFEN BARİ SİZ YARDIM EDİN'

Serpil Dedeoğulları’na ait olduğu iddia edilen yazışmada, Süleyman Soylu’ya “Her yere yazdım ama kimseye sesimi duyuramadım. Lütfen bari siz yardım edin. Konuşmak için her zaman müsaitim. Meram Konya’da ikamet ediyoruz” mesajları görülüyor.

'DAHA FAZLA BİLGİ ALABİLİR MİYİM?'

Süleyman Soylu’ya ait olduğu belirtilen hesaptan ise, "Kendinizle ilgili daha fazla bilgi verebilir misiniz?", "Geçmişiniz hakkında daha fazla bilgi alabilir miyim?", "Konuşmak için müsait misiniz?", "Yeriniz nerede?" şeklinde yanıtlar yazıldığı görülüyor.

'KATLİAMA SEYİRCİ KALINDI'

Sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülere şu notu düşen Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, ''Tüm koruma taleplerimiz ve tutuklama taleplerimiz reddedilmişti. Tutukluların serbest kalması üzerine, katliamın olacağını hisseden müvekkillerimden Serpil Dedeoğlu, Süleyman Soylu'dan facebook üzerinden 2 Temmuz’da yardım istedi. Katliama seyirci kalındı! Hesap vereceksiniz'' ifadelerini kullandı.