Soylu ‘kadın cinayetlerine’ ilişkin konuştu: Ben hepsinin sorumlusuyum

27 Mayıs 2021 Perşembe, 16:07

“Kadına Yönelik Şiddetin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”, AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantıda bilgilendirme yaptı.

“FAİLLER YA TESLİM OLUYOR YA KENDİNİ İNFAZ EDİYOR”

Soylu, “Bizi dönem dönem eleştirseler de sivil toplum örgütlerinin payını bir kenara koymak gerekir. Aile ve kadına yönelik şiddetin motivasyon kaynakları var. Aile içi ve kadına yönelik şiddette diğer ülkelerden farklı olarak ülkemizde faili meçhul cinayet yok. Ya teslim oluyor ya kendini infaz ediyor. Bu yıl pandemiden dolayı bir eksikliğimiz oldu. Milli Eğitim Bakanlığı okullarının kapalı olması ve eğitime ara verilmesi sebebiyle hem bilgi akışı, hem veri akışı hem rehber öğretmen ile onlara yüklediğimiz meselelerden dolayı eksikliğimiz var. Tüm kendi bildirimlerimde bu işin liderliğini Aile Bakanlığı yürüttüğünü defalarca söyledim. Bunun en önemli sebeplerden birinin bu meselenin bir kolluk, bir tedbir meselesi olmadığını bildiğim için, bu meselenin lideri tam da kanunun işaret ettiği sonuçlar çerçevesinde Aile Bakanlığı’dır. Elbette kendisini geri çeken olmadık, ortak bir çalışmayı birlikte ekiplerimizle gerçekleştirdik” diye konuştu.

“HESAP SORARIM”

Soylu, “Bir kadın gidecek, polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156'yı aradığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar” diye konuştu.

“SORUMLU HİSSEDİYORUM”

Kadın cinayetleri rakamlarının az gösterildiğine ilişkin eleştiri yapıldığını söyleyen Soylu, “Niye göstereyim, olanı ben ortaya koymak zorundayım. Çalışma arkadaşlarım beni bilirler. Ben doğru fotoğrafı görmezsem, aşağısı bize doğruyu göstermemeye başlar. Biz azaldığını da yükseldiğini de bilmek zorundayız. Etki analizini koymak zorundayız. İki de bir 'İçişleri Bakanlığı’nın verdiği rakamlar yanlıştır' diye yaparsak… Biz böyle bir şeyi yapıyorsak kendimizi aldatıyoruz, toplumu aldatıyoruz, herkesi aldatıyoruz. Burada şimdi kasten öldürme olayında 2006’da, 3 bin 20’ymiş, 2020’de 2 bin 75. Yani Türkiye’de bütün cinayetler azalmış. Kasten öldürme olaylarında 2006’da 468, 2020’de 385. 6284 kapsamında 2006’da 307, 2020’de 267. Ben sorumlu muyum? Ben bütün hepsinin sorumlusuyum. O ailenin içerisinde değilim ama ben önleyiciyim, sorumlu hissediyorum” dedi.

“HERHALDE İÇİŞLERİ BAKANI ARMUT TOPLUYORDU”

Soylu, teşekkürlerini sunarken TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'na sitem etti. Soylu, “Türkiye’de depremle ilgili komisyon kuruldu. İçişleri Bakanı herhalde armut topluyordu çağrılmadı. Deprem Komisyonu’nda unutulduk” dedi.