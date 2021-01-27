Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı sürdürdü
İçişleri Bakanı Soylu, ‘militan’ tartışmaları’ üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almayı sürdürdü.
İçişleri Bakanı Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu.
Soylu, ‘Militan’ tartışmaları üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya devam etti.
Soylu’nun açıklamaları şu şekilde:
“Esenyurtta karışlaştığımız manzarayı hepimiz gördük. Birileri sabahtan akşama konuşuyor, hiç Esenyurt'taki terör manzaralarından bahsettiler mi? Bir cümle... Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, Allah rızası için tek cümle söylemiyor. HDP binasında, Diyarbakır HDP binasında çıkan manzaralara ses çıkarmıyorlar. Biz aynı milletin insan değil miyiz? Sizin kulaklarınız mı kapalı? Aynı okullarda okumadık mı? Ne çabuk sizi kandırdılar, aklınızı çeldiler? Devletinize saldırmayı maharet sayıyorsunuz. Sadece o kayıtları izlesek meramımızı anlatmak için yeterlidir. Terör örgütüne en fazla militanın devşirildiği yer Esenyurt demiştim, 2 yıl önce. Bir kere sordunuz mu? Bunları bildiğimiz için terör örgütüne katılım yüzde 53'e düştü. Sızmaların, katılımların nereden olduğunu bildiğimiz için.
Son yerel seçimlerden sonra görevlendirme yaptığımız partiye geçmiş olsuna gidenler Esenyurt'a giderler mi bilmiyorum, geç kaldılar. Ayıp ediyorlar. Bu kadar zor zamanda yalnız bırakılır mı, gitsinler çay içsinler. Vali ve kaymakamlarımıza, jandarmamıza, polisimize 'militan' diyenlerin ne diyeceğini duymak hakkımızdır. İçişleri Bakanı olarak sormak istiyorum, daha ne kadar görmezden gelecekler? Bir siyasi partinin ilçe binası duvarında terör örgütü PKK'nın sözde liderinin posterinin olması sorun değil mi? O fotoğrafı neden yok sayıyorlar? PKK'ya, terör örgütüne deva bulmaya çalışanlar, niye sesiniz çıkmıyor?”
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