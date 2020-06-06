Soylu milletvekillikleri düşürülen vekillerle ilgili ilk kez konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1'i CHP'li 2 HDP'li milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Siyasete en büyük darbe terördür" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.
Soylu, “Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız" ifadelerini kullandı.
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