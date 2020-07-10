Soylu, Nadira Kadirova sorusuna yanlış yanıt vermiş

10 Temmuz 2020 Cuma, 08:07

AKP stanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde çalışırken, 23 Eylül 2019 tarihinde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Özbek vatandaşı Nadira Kadirova'nın şüpheli ölümüne ilişkin CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç bir soru önergesi verdi.

Kılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Emniyet ve savcılık soruşturma tamamlanmadan olayın hemen ikinci gününde neden intihar açıklaması yapıldı” diye sordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 3 Mart 2020 tarihinde takipsizlik kararı verdiği Kadirova’nın ölümüne ilişkin soru önergesine aylar sonra yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Soru önergesinde bahsi geçen olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/148242 soruşturma numarası ile tahkikat devam etmektedir” dedi.

SOYLU: YANIT SEHVEN VERİLDİ

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanmasına rağmen “tahkikat devam ediyor” yanıtı verilmesinin ardından CHP’li Kılıç’a ikinci bir yanıt gönderdi. Emniyetten gelen ve kendisinin imza attığı “tahkikat devam ediyor” yanıtının “sehven” verildiğini belirten Soylu, “Bu hataya neden olan ilgililer hakkında gerekli tahkikat tarafımdan başlatılmış olup, sorumlular hakkında gereği en kısa sürede yapılacaktır” dedi.

SOYLU: 3 BİN 80 SORU ÖNERGESİNDEN BİN 746’SINA YANIT VERDİK

CHP’li Kılıç’ın Kadirova’nın ölümüne ilişkin 11 Ekim 2019 tarihinde verdiği soru önergesine Haziran 2020’de süresi geçtikten sonra yanıt verilmesine dair de açıklama yapan Soylu şunları söyledi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri olan Yazılı Soru Önergesinin Anayasanın 98’inci maddesinde Anayasal bir hak olarak düzenlendiği, ancak sadece bir milletvekilinin yasama döneminin başlangıcından bu güne kadar Bakanlığıma 770 adet soru önergesi verdiği, toplamda ise 3 bin 80 adet soru önergesinin tarafıma tevcih edildiği ve bin 746’sına cevap verildiği, soru önergelerinin cevaplanması için gerekli çalışmaların azami gayretle yürütülmekte olduğu hususlarını, bilgilerinize arz ederim.”