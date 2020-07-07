Nadira Kadirova'nın avukatından Soylu'ya yanıt

07 Temmuz 2020 Salı, 10:08

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili 7 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Cevaplanma süresinin dolmasının ardından soru önergesine Oktay’ın adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Haziran tarihinde yanıt verdi. 2 Mart’ta takipsizlik kararı verilen olayla ilgili bakan Soylu, “Soru önergesinde bahsi geçen olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat devam etmektedir” dedi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, soru önergesine verilen yanıt devlet kurumlarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor” diyen Kadirova ailesinin Avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, “Soru önergesine çok geç olarak ve usul yerini bulsun diye cevap verilmiş. Cevap, şu anki maddi durumla da örtüşmüyor. Konu şu anda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gündeminde. Bu olay soru önergelerine ‘ne kadar ciddi cevap verildiğini’ de gösteriyor. Ayrıca, bu bize yeni hükümet sisteminde parlamentonun yürütme üzerindeki denetim araçlarının doğru olarak işlemediğini de gösteriyor” diye konuştu.

Önergeye verilen yanıtın geçiştirilmek için verilmiş bir yanıt olduğunu dile getiren diyen Prof. Dr. Doğan, şunları söyledi:

“Soru önergesine verilen yanıt geçiştirilmek için verilmiş bir yanıttır. Ben Sulh Ceza Hakimliği’ne delillerin gerektiği şekilde toplanmadığı ve incelenmediğini belirterek itiraz ettim. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği bunu kabul etmedi ve kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi. Yeniden soruşturma açılması için yeni bir delil ortaya çıkması gerekiyor. Yeni bir soruşturma başlatılacak olsa ailenin avukatı olarak benim haberim olurdu. Bana yapılmış bir bilgilendirme yok ve ortada bir takipsizlik kararı var.”