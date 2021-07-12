12 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:45

Pablo Emilio Escobar, Kolombiya'da doğdu ve adını dünyaya duyurdu. Hayatı kitaplara, filmlere konu oldu. Başta Amerika olmak üzerine çeşitli kurumlar Escobar'ı, tarihin ilk ve en ünlü "narko-teröristi" olarak tanımladı.

Escobar'ı dünya çapında üne kavuşturan uyuşturucu ticaretiydi. Öldüğünde servetinin 30 milyar doları bulduğu söyleniyordu. Kurduğu uyuşturucu ağı dünyayı sarıyordu. Kolombiya hükümetine savaş ilan eden ve bombalı eylemler düzenleyen Escobar'ın en az 4 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğu söyleniyordu.

Escobar, uyuşturucu ticaretinden kazandığı parayla halkın desteğini yoksullara destek vererek, hastane ve konut inşa ederek elde etti. Öyle ki 1982 yılından halktan aldığı oylar ile Kolombiya Liberal Partisi'nin adayı olarak Kolombiya Meclisi'ne seçildi. Tarihçiler, Escobar gibi uyuşturucu baronlarının büyük bir ağ kurmasının en etkili yönteminin üst düzey bürokratları maaşa bağlaması olduğunu söylüyordu. Nitekim Escobar yıllarca aralarında emniyet güçleri ve yargı mensuplarının da olduğu binlerce kişiye rüşvet vermişti. Ve "Herkesin bir bedeli vardır, önemli olan ise bunun ne olduğunu öğrenebilmektir" sözü de Escobar'a atfediliyordu. Dolayısıyla Escobar tarihin en derin ilişkilere sahip uyuşturucu baronu olarak gösteriliyordu.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU”

Şimdi takvim yapraklarını geriye saralım ve 30 Haziran 2020 tarihine gidelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını duyurdu.

Soylu açıklamasında, "Yaklaşık bir yıldır takip edilen, Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Bu operasyonun özelliği, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya ile de bağlantılı olduğu belirtildi. 21 milyon TL değerinde döviz ve lüks otomobiller ele geçirildi. Daha sonra operasyonda ele geçirilen otomobiller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi. Medyada günlerce operasyonun büyüklüğünden bahsedildi. Ancak bir süre sonra Bataklık'tan bilgi alınamadı.

Peki sonra ne mi oldu: Bir yıllık sessizlik.

Bu sessizliği bozan ise hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker oldu.

SOYLU’NUN OĞLU HAKKINDA “5 MİLYON DOLAR” İDDİASI

Sosyal medya hesaplarından video yayınlayan Peker, önce eski başbakanlardan AKP'li Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela üzerinden uyuşturucu ağına katıldığını iddia etti. Sonra da Bataklık operasyonundan bahsetti ve Süleyman Soylu'yu işaret etti.

Peker'in videosunda bahsettiği bir isim vardı. O isim, lüks araçları bünyesinde bulunduran Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat Kaya'ydı. Kaya'nın 50 milyon lira sermayeli D&D Motor adlı bir şirketi daha vardı. Kaya, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu kişilere lüks araç satıyordu. Birçok ünlüyle de yakınlığı vardı. Bataklık operasyonunda ele geçirilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilenen lüks otomobillerinde Kaya'nın şirketlerine ait olduğu ortaya çıktı. Ve Nevzat Kaya, 6 Temmuz’da 2020’de tutuklandı. Ancak ne olduysa savcılık itiraz etti ve 4 gün sonra serbest bırakıldı.

Aradan neredeyse 1 yıl geçti ve Sedat Peker, Nevzat Kaya ve Bataklık operasyonundan bahsetti. Peker, Soylu ailesine ait özel plakayı Nevzat Kaya'nın da kullandığını ileri sürdü. Peker devamında, Soylu'nun sigortacılık yapan oğlu Engin Soylu'nun Bataklık operasyonundan önce Nevzat Kaya'ya ulaştığını, "operasyon olacak" dediğini ve özel plakayı iptal ettiklerini ileri sürdü.

Dahası da vardı. Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun Nevzat Kaya'ya 5 milyon dolar karşılığında Bataklık operasyonu dosyasından ismini çıkarabileceği teklifinde bulunduğu iddia edildi. Ve bu süreçte Nevzat Kaya, 4 günlük tutukluluğunun ardından savcılığın itirazıyla serbest kalmıştı.

1 YIL SONRA “BATAKLIK” GÜNDEME GELDİ: İDDİANAME ÇIKTI

Türkiye yeniden, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak adlandırılan Bataklık'ı konuşmaya başladı. Soylu da Peker'in iddiaları üzerine TRT ekranlarına çıktı ve Peker ile operasonyda tutuklanan Çetin Gören'in fotoğrafını gösterdi.

Peker-Soylu atışmasından 2 ay sonra ise Bataklık operasyonu iddianamesi çıktı. Nejat Daş ve Çetin Gönen'in, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame 399 sayfadan oluşuyordu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan imzası vardı. İddianamede, uyuşturucu ağında bulunan devlet görevlilerinden, emniyet ve yargı mensuplarından bahsedildi. Görevdeki emniyet mensuplarının uyuşturucu parasını sınırdan aldığı, işin içerisinde yer alan savcı ve valinin soruşturma geçirdiği anlatıldı.

KARA PARANIN NASIL AKLANDIĞI ANLATILDI

Peker'in işaret ettiği Nevzat Kaya'nın adı ise iddianamede 7 kez geçti. Kaya'nın, şüphelilerden Cemal Deniz Şahan'a lüks bir araç sattığı, ödemeyi elde aldığı belirtildi. Araç alım satımında ise yüzlerce milyon Euro’dan bahsedildi. Şahan konuyla ilgili beyanında, Nevzat Kaya ile uyuşturucu baronu Nejat Daş aracılığıyla tanıştığını söyledi. Öte yandan Nevzat Kaya'nın D&D Motor adlı şirketinden Perry James Young'ın da yüzlerce milyon Euro’luk aracı elden verdiği parayla satın aldığı anlatıldı. Konuyla ilgili MASAK raporunda, lüks araç alımında kullanılan paranın uyuşturucudan geldiği, para akışının ise banka üzerinden değil de elden yapıldığı ifade edildi.

Yani Nevzat Kaya ve şirketi, uyuşturucu parasını aklama işleminde kullanıldı. Ve bu işlem birden fazla kez gerçekleşti. Öte yandan iddianamede, Kaya'nın şirketi D&D Motor'un, kara para aklama işlerinde kullanılan 18 şirketten biri olduğu belirtildi. Şirketin şüpheli isimlerle elden alışveriş yapmasının, söz konusu alış-satış işlemlerinin bildirimlerinin eksik yapılmasının şüpheli olduğu ifade edildi.

PEKER’İN GÜNDEME GETİRDİĞİ İSİM HAKKINDA KARAR

Yani Peker'in işaret ettiği, Soylu ile yakınlığı olduğu iddia edilen Nevzat Kaya ve şirketi iddianamenin önemli şüphelilerindendi.

Ancak yüzlerce yıl hapsi istenen Nejat Daş ve Çetin Gönen ile şüpheli alış-veriş yaptığı söylenen Nevzat Kaya için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Yani iddianamede sayfalarca bahsedilen kara para aklama ağında olduğu söylenen D&D Motor'un sahibi Nevzat Kaya'nın dosyası kapatılmış oldu. "Bataklık"tan geriye Peker'in, Soylu'nun oğlunun 5 milyon dolar karşılığında Kaya'nın dosyasını kapattığı iddiası ve Escobar'a atfedilen "Herkesin bir bedeli vardır, önemli olan ise bunun ne olduğunu öğrenebilmektir" sözü kaldı.