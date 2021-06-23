Soylu sözünü tutmadı! Somalı madenciler yeniden Ankara yolunda

23 Haziran 2021 Çarşamba, 16:43

Dönemin AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen işçilere, Soylu “15 Ocak tarihine kadar sorunu çözeceğim” demişti. İşçiler, Enerji ve İçişleri bakanlıklarında bürokratlar ve komisyonlarla da görüşmeler yapmıştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da torba yasa içinde bu sorunun çözülmesini istemişti.

SÖZLER TUTULMADI

Haklarını almak için aylardır beklediklerini ancak “artık sabırlarının kalmadığını” dile getiren Somalı madenciler, bugün Ankara’ya doğru yola çıktı. İşçiler yarın AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşecek ve alacaklarının bir an önce hesaplarına yatırılmasını isteyecek.

“SÖZÜNÜ VERDİNİZ TUTUN”

İşçilerin örgütlü olduğu Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözünü anımsatarak; kendilerine torba yasayla birlikte ödeme kararı çıkarıldığını ancak halen ödeme yapılmadığını söyledi. Çetin, 880 işçiye 25 milyon lira ödeme yapılması gerektiğini belirterek, kendilerine ödemenin yapılması için verilen sürenin bugün dolduğunu dile getirdi. Erdoğan’ın “Çözün bu sorunu” dediğini anımsatan Çetin, bu söz tutulmasa eylemlerini tekrar başlatacaklarını vurgulayarak, “Sözünü verdiniz, tutun. Devlet verdiği sözü tutar” ifadelerini kullandı.

"SON KEZ ANKARA’YA GELİYORUZ"



Maden işçilerinden Cuma Varol, 10 yıldır haklarının ödenmediğini kaydederek, “Mağduriyetimizin giderilmesi için elinizden geleni yapın, son kez Ankara’ya geliyoruz” derken Madende babasını kaybeden Ali Faik İnter ise AKP kongreleri öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiğini fakat sorunlarını çözülmediğini belirterek, Elitaş’tan kesin çözüm yolu ve tarih isteyeceklerini belirtti.