'Soylu tehlikeyi bizzat itiraf ediyor, istifaya çağırıyoruz'

14 Eylül 2020 Pazartesi, 16:01

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'a Yüksek Mahkeme'nin şehirler arası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesi nedeniyle tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı geldi.

Twitter'dan Soylu'nun AYM Başkanı'na yönelik sözlerini eleştiren Yeneroğlu, Anayasa'da yer alan "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz." sözünü hatırlatıp "Ciddiye almıyor olsa da buna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dahildir." diye yazdı.

"BİZZAT İTİRAF EDİYOR"

Yeneroğlu, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"4 yıldır içişlerinden sorumlu Bakan, Anayasa Mahkemesi Başkanına araba ile kendi ülkesinde tek başına yolculuk yapabilmenin,bisikletle işe gelip gidebilmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bizzat itiraf ediyor. Birisi ona bundan kendisinin sorumlu olduğunu hatırlatabilir mi acaba?

İşkence ve kötü muameleye onay veren, AYM Başkanı'nı hedef alan, görev alanı olan cadde ve sokaklardaysa güvenlik zaafiyeti olduğu ikrarında bulunan İçişleri Bakanı demokratik hukuk devletinin bütün unsurlarıyla tezat içerisindedir. İçişleri Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz."