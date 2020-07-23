Soylu ve Metiner cephesinde yeni gelişme: Helalleştik

23 Temmuz 2020 Perşembe, 10:37

AKP'li Mehmet Metiner ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında CNN Türk'te başlayan daha sonra ise sosyal medyaya taşınan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.

AKP'li Metiner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Soylu ile aralarındaki gerginliğin son bulduğunu söyledi. Metiner, "Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik" diye yazdı.

Metiner'in paylaşımı şu şekilde:

"Dün gece İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimi telefonla aradı. Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik. Aynı partinin ve aynı davanın iki neferi olarak birbirimize sadece abi-kardeş muhabbeti yakışır. Biz biriz ve beraberiz. Husumet bekleyenler başka kapıya."