Soylu ve Metiner cephesinde yeni gelişme: Helalleştik
AKP içerisinde büyük tartışma yaratan, AKP'li eski vekil Mehmet Metiner ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tartışması son buldu. Metiner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Soylu ile aralarındaki gerginliğin son bulduğunu söyleyerek, "Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik" dedi.
AKP'li Mehmet Metiner ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında CNN Türk'te başlayan daha sonra ise sosyal medyaya taşınan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.
AKP'li Metiner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Soylu ile aralarındaki gerginliğin son bulduğunu söyledi. Metiner, "Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik" diye yazdı.
Metiner'in paylaşımı şu şekilde:
"Dün gece İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimi telefonla aradı. Yanlış anlaşılma karşılıklı olarak giderildi. Helalleştik. Aynı partinin ve aynı davanın iki neferi olarak birbirimize sadece abi-kardeş muhabbeti yakışır. Biz biriz ve beraberiz. Husumet bekleyenler başka kapıya."
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