Soylu'dan Arnavutluk İçişleri Bakanı'na 'Fatih Faruk Özer' telefonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer’in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.
Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Yatırımcılardan toplanan 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı belirlenen Özer hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda Özer hakkında "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri düzenlendi.
Ayrıca, başsavcılığın talimatıyla zanlının iş yerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu.
20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'ın başkenti Tiran'a gittiği belirlenen Özer hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı.
SOYLU'DAN TELEFON
Açıklamada, başsavcılığın dün ilettiği talep üzerine İnterpol nezdinde işlemlerin hemen başlatıldığı ve bugün saat 10.00 itibarıyla Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yaptığı da bildirildi.
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