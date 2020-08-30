Soylu'dan Barış Atay'a ağır hakaret!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın' diyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na yanıt verdi. Soylu, "Benden 'tecavüzcü, kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur" ifadelerini kullandı.
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Twitter hesabından, intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e 'nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile tutuklandıktan sonra tahliye edilen Musa Orhan'la ilgili Süleyman Soylu’yu etiketleyerek paylaşım yaptı. Atay, “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın Suleyman Soylu, Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız” dedi.
Atay'a cevap veren Soylu, ''Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma'nın kollayıcısı... Dikkat yakalanma" yanıtını verdi.
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