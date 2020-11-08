Soylu'dan 'İstanbul depremi' yorumu: Ulusal bağımsızlığımızı tehdit ediyor

08 Kasım 2020 Pazar, 09:47

Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Serpil Yılmaz'ın yazısı şu şekilde: öyle oldu:

“İstanbul'da beklenen 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin “beka” sorunu yaratacağına ilişkin yorumlara kulaklarımız aşina… Yine de aynı tahmini bir İçişleri Bakanı'ndan duyunca insan irkiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük bir savaş, diğeri 7.5 büyüklüğünde depremdir” diyor.

ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEDİ

Hastanede süren Covid tedavisini tamamlayıp 5 Kasım günü evine dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesaisine sanırım bana açtığı telefonla başladı… 114 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan İzmir depreminde sergilenen “yönetişim” kargaşasına yönelttiğim eleştirileri hak etmediklerini söylüyor.

PAKDEMİRLİ YORUMU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Rızabey Apartmanı'nın enkazına tırmanıp, göçük altında geçirdiği her saniyesi kıymetli Buse'yi meşgul eden telefon görüşmesi yapmasını hatırlatınca, “2.5 yıldır emek veriyoruz, yazık ediyorsunuz; bizi işimizle, tutumumuzla değerlendirin. İzmir'de AFAD 26 çalışma grubu kurdu. Depremle mücadele romantik bir iş değildir” diyor…

Depremde ilk 6 saatin önemine değinen Soylu bakanlığa gelişinden beri yaklaşık 500 afet toplantısı yaptığını belirtiyor. Bakanlığına bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” (AFAD) ile haftanın 2-3 günü deprem risklerini masaya yatırıyorlarmış. İzmir depreminin yaşandığı 30 Ekim Cuma günü de AFAD'la “Risk Azaltma Toplantısı”ndaymış…

“DÜNYANIN EN İYİ TRAFİK PLANINI ÇIKARDIK”

İstanbul ne araç ne inşaat yoğunluğu kaldıracak durumda. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul trafiği ortalama sürüş hızının saatte 50 km olmasına karşılık, yoğunlaşan saatlerde bu hızın 13 km'ye kadar düştüğünü ileri sürüyor. İstanbul'da kilometrekareye 2 bin 586 kişi düşüyor.

Soylu, 2019'da Türkiye'ye ekonomik maliyeti 55.5 milyar TL olan trafik kazalarının önlenmesini ve trafik akışının düzenlenmesini amaçlayan bir plan hazırladıklarını belirtiyor: “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planını çıktı. Dünyanın en iyi karayolu planı, bizden örnek almak isteyen ülkeler oldu.”

AFAD İLE KANDİLLİ NEDEN FARKLI ÖLÇTÜ?

Merkez üssü Sisam Adası olan İzmir depremin aletsel büyüklüğünü AFAD 6.6, Kandilli Rasathanesi 6.9, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise 7 olarak açıkladı. Soylu, ölçümlerde ortaya çıkan farklılığı şöyle izah ediyor:

“AFAD dışındaki kurumların da ölçümlerini açıklaması bizim kararımız. Farklı derinliklerde ölçüm yapılıyor. AFAD 113 yerde ölçüm yapıyor. Bilimsel olarak bu konuyu 6 ay önce çalıştık. 0.1, 0.2 puanlık farklar olabilir.”

Bu yaklaşıma göre Soylu, AFAD bulgusu ile Kandilli arasında 0.3'lük, USGS ile 0.4'lük farkı anormal değerlendiriyor demektir.

UZMANLARDAN OLUŞAN BİR KOMİSYON DA KURULMALI

TBMM'de kurulan “Deprem Araştırma Komisyonu” ilk çalışmasına 10 Kasım'da başlayacak. Beklentim o ki 22 milletvekilinin oluşturduğu komisyona ek olarak, “uzmanlardan” oluşturulacak bir komisyon da bu çalışmaya dahil edilmeli. TBMM'de daha önceki yıllarda kurulan “araştırma komisyonlarında” bu yöntem uygulandı. Deprem farklı disiplinlerin uzmanlığını gerektiren bir konu; tıptan çevreye, hukuktan bilişim teknolojilerine, tarımdan inşaata bir çok alanın birikime ihtiyaç duyar.