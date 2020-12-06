Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı

06 Aralık 2020 Pazar, 13:47

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini, bu yüzden ailesinin tedirgin olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun iddialarının gerçek dışı olduğunu öne sürerek, Kılıçdaroğlu'nu gündemi değiştirmekle suçladı.

Habertürk gazetesi yazarı Kübra Par, bugünkü “Kılıçdaroğlu’nun dinlenmediğine kimse inanmaz” başlıklı yazısına Süleyman Soylu tepki gösterdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kübra Hanım, Yazık, üzüldüm adınıza Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, Ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz...

Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum Ya iftira sahipleri?! Anamuhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır!

Par’ın yazısında ilgili kısım şu şekilde:

“Sokağa çıkıp yoldan geçen 100 kişiye “Sizce CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun telefonu dinleniyor mudur?” diye sorsak, 100’ü de “Tabii ki dinleniyordur” der. Hatta üstüne “Peki sizin telefonunuz dinleniyor mudur?” diye sorsak kalıbımı basarım en az yarısı kendisinin de dinlendiğini iddia eder.

Dolayısıyla Bakan Soylu, görevi gereği “Hayal ürünü, gerçek dışı” dese de haklı veya haksız çoğu kişiyi inandıramaz muhalefet liderinin dinlenmediğine. Dolayısıyla sorun hakikatten ziyade algıda bu nasıl değiştirilebilir kamu yönetiminin üzerinde durması gereken asıl mesele bu.

Sonuçta bu ülkede kimler kimler dinlenmedi ki... Başbakanlar, milletvekilleri, gazeteciler, işadamları, bürokratlar... Dinleyen tek bir merkez de değildi. MİT, Emniyet, askeri istihbarat, yabancı istihbarat örgütleri, FETÖ’cüler...

Ne kasetler ne tapeler döküldü ortalığa... Günün sonunda sadece siyasetçiler değil bakkalından manavına hepimiz paranoyak olduk. Dinlemeler konusunda bazı yasal düzenlemeler yapılsa da endişeler geçmedi. Telefon anketlerinden bile ürküyor artık insanlar...

“Facetime mı daha güvenli, Whatsapp mı, Telegram mı yoksa BİP mi?" diye birbirlerine soruyorlar. Kaldı ki bence İçişleri Bakanı Soylu da ne olur ne olmaz diye dikkat ediyordur telefonda konuştuklarına… Kılıçdaroğlu şüphe etmiş çok mu?