Soylu'nun Gül sorusuna tavrı dikkat çekti

22 Ocak 2021 Cuma, 13:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtımı’na katıldı.

Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile girdiği tartışmanın sorulması üzerine soruları yanıtsız bıraktı.

Gazetecilerin sorularına gülerek karşılık veren Soylu, “Şu anda ne programındayız? Türkiye bir afet bölgesidir ve afetlere karşı hepimiz tedbirli olmalıyız” dedi. Soylu'nun tavrı dikkat çekti.





Soylu başka soru almadan bulunduğu alandan ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na saldıranların serbest bırakılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesine ve kendisine sosyal medyada küfreden kişinin serbest bırakıldığını açıklayarak, “Tweet’imle yeniden alırsanız provakasyon sayacağım” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de “Bana tutuklama siparişi vermeyin” açıklamasını yapmıştı. Bakan Gül’ün bu açıklaması “Soylu’yu mu kastetti?” sorusunu akla getirmişti.

Bakan Gül, bugün ise Soylu’nun ismini ilk kez zikrederek “Yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil” dedi.