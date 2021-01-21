AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha

21 Ocak 2021 Perşembe, 15:58

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada annesi ile olan fotoğrafının altına küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirterek tepki göstermişti. Soylu, "Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest" dedi.

Soylu'nun bu yöndeki açıklamalarının hemen ardından bir açıklamanın AKP Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı'ndan geldi. Bölükbaşı, "Bir telefon ötede olan kişilere meramını buradan anlatmaya kalkıyorsan niyetin sorgulanır. Parti disiplini dava disiplinidir. Biz böyle gördük böyle öğrendik" dedi.

BAKAN GÜL DE TEPKİ GÖSTERDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" ifadelerini kullandı.