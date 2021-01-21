AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun "Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest" şeklinde adalet sistemini eleştirmesine bir tepki de AKP Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı'ndan geldi. Bölükbaşı, "Bir telefon ötede olan kişilere meramını buradan anlatmaya kalkıyorsan niyetin sorgulanır" dedi.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada annesi ile olan fotoğrafının altına küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirterek tepki göstermişti. Soylu, "Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest" dedi.
Soylu'nun bu yöndeki açıklamalarının hemen ardından bir açıklamanın AKP Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı'ndan geldi. Bölükbaşı, "Bir telefon ötede olan kişilere meramını buradan anlatmaya kalkıyorsan niyetin sorgulanır. Parti disiplini dava disiplinidir. Biz böyle gördük böyle öğrendik" dedi.
BAKAN GÜL DE TEPKİ GÖSTERDİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Beyaz Saray'ı terk eden Trump'tan ilk açıklama
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu
Video Haberler
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
- Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- Milliyetçi harekete faşist saldırı
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Beyaz Saray'ı terk eden Trump'tan ilk açıklama
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu