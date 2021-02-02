Soylu'nun paylaşımına Twitter'dan 'nefret içerikli' uyarısı geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabında LGBTİ+'lara "sapkın" dediği paylaşımı Twitter tarafından uyarıldı. İlgili tweet'e "nefret davranışı hakkındaki kurallarını ihlal ettiği" uyarısı koyuldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serildiği' iddiası sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Türkiye'de de kısıtlama geldi.
Soylu, LGBTİ+'lar için "sapkın" dediği mesajında "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.
Nefret söylemi olarak değerlendirilen paylaşıma Twitter’dan kısıtlama geldi. Kullanıcılar Soylu'nun ilgili paylaşımı üzerinde "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" uyarısını görüyor.
Twitter geçtiğimiz günlerde de Fransa’da Soylu’nun aynı paylaşımını engellemişti.
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