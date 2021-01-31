Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine: Abdestliyiz, şehadet için dua etmekteyiz

31 Ocak 2021 Pazar, 16:09

"Kabe fotoğrafının yere serildiği" iddiası sonrası bir kez daha iktidarın hedefine oturan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen Milli Beka Hareketi Derneği'nden de açık tehdit geldi.

Derneğin genel başkanı Murat Şahin, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerle dayanışma amaçlı paylaşımlarda bulunan Twitter hesabı Boğaziçi Hukuk'un İstanbul Valiliği'nin açıklamasına karşılık yaptığı "Valiliğin Boğaziçi öğrencileri ile ilgili açıklaması tamamen hayal ürünüdür. Öğrencilerle ilgili yapılan aramalarda hiç bir yasadışı bulgu belge ele geçirilmemiştir. Öğrenciler serbest bırakılsın" paylaşımını alıntılayan Şahin, "Devletimizin Valiliğine yalancı diyorlar... gerçi şaşırmadık, birkaç gün öncede bunların abileri Şanlı Türk Ordusuna Satılmış Asil Hakim ve Savcılarımıza militan demişlerdi... Z kuşağı bunları görsün iyi anlasın iyi tahlil etsin" dedi.

Şahin, bir sonraki paylaşımında ise "Domuz eti sevdalısı Türkiye düşmanları unutmasınlar ki; bizler daha ölmedik, Elhamdulillah her daim Abdestliyiz biran evvel Şehadete kavuşmak için Yüce Allah’a (CC) dua etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"KÜLÜNK'ÜN ADAMLARI BASTI"

Murat Şahin'in genel başkanı olduğu Milli Beka Hareketi, geçtiğimiz yıl "AKP içi kavga" olarak haberlere yansıyan bir olayla gündem olmuştu. Şahin, bir video paylaşmış ve AKP'li Metin Külünk'e yakın kişilerin derneğe baskın yaparak tehditte bulunduğu iddiasını ortaya atmıştı. Şahin, baskının nedeninin "sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçlayıcı paylaşımlarda bulunan bir kullanıcıya yanıt vermeleri olduğunu" yazmıştı. Soylu ile ilgili paylaşımlarda bulunulan hesabın sahibi Erdal Yılmaz ise kişisel bilgilerinin paylaşılarak tehdit edildiğini öne sürmüştü.