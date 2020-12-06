Soylu'nun 'savcılık' çağrısına yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?

06 Aralık 2020 Pazar, 15:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildiklerini belirtmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapıp CHP lideri için "Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır" demişti.

CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir gazetecinin konuyla ilgili Soylu'nun sözlerini hatırlatıp düşüncesini sorması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu atanmış İçişleri Bakanı'nın aslında 2018'in 4'üncü ayında, polisler tarafından dinlendiği ortaya çıkmıştı. Kendinin dinlendiğinin farkında olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil. Sorduğu zaman polislere, savcılara, 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler? Bu ucuz sözleri bıraksınlar."