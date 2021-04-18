Soylu'nun şemsiye tuttuğu cemaat lideri koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şemsiye tuttuğu Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayramoğlu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı’ndaki bir resepsiyonda Hüsnü Bayram’ı “İşte Hüsnü Ağabey burada. Ağabey bize dua et, ağabey dua et. İşte Nur talebeleri, işte devletine hükümetine sahip çıkıyor, tankları durduranlar burada” sözleriyle karşılamıştı.
Soylu’nun şemsiye tuttuğu Nur Cemaati Meşveret Grubu lideri Hüsnü Bayram, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Bayram için dua istenmişti. Tedavi altına alınan Hüsnü Bayram'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.
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