Soylu'nun sözlerinin ardından Barış Atay'a saldırı
Milletvekili Barış Atay, Kadıköy'de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Tedavisi süren Atay'ın şikayetçi olacağı öğrenildi.
Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay, Kadıköy’de kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Atay, tedavi için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
TİP: ATAY’IN SAĞLIK DURUMU İYİ
Türkiye İşçi Partisi, Atay’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Gün içinde Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, bu gece “kimliği belirsiz” bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz.”
Tedavisi süren Atay’ın şikayetçi olacağı öğrenildi. Atay, yaşanan saldırıyla ilgili olarak Salı günü açıklama yapacak.
BAKAN SOYLU, ATAY’A ‘DİKKAT YAKALANMA’ DEMİŞTİ
Atay bugün yaptığı açıklamada, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan’ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti. Soylu ise, Atay’ın tweetine, “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…” diyerek yanıt vermişti.
Gün içinde Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, bu gece “kimliği belirsiz” bir grubun saldırısına uğramıştır.— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) August 30, 2020
Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir.
Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/foFEl1G049
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