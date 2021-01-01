Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ben okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" sözleriyle hedef aldığı Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı. Basın İlan Kurumu, (BİK) Sözcü gazetesinde bugün yer alan haberle ilgili inceleme başlattığını açıkladı.
Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada Sözcü gazetesi hakkında, "Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır" denildi.
BİK'in açıklaması şöyle:
"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.
Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."
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