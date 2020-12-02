Sözcü Kalın, ABD Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

02 Aralık 2020 Çarşamba, 13:52

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği öğrenildi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç ve anayasa çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındığı belirtildi.

İdlib'deki mevcut tablonun değerlendirildiği toplantıda, "Türkiye’nin sahadaki ve masadaki kararlılığı" belirtilirken muhtemel yeni krizlerin ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi konusunda Türkiye'nin üstlendiği role vurgu yapıldı.

5 Mart Mutabakatı'nın muhafaza edilmesi noktasında Türkiye’nin çabalarına uluslararası toplumun destek vermesi gerektiği ifade edilen görüşmede"Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanmasının gerekli olduğu" ifade edildi. Bu yöndeki ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

"Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğunun" altı çizilen görüşmede "Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehlikeye atacak hiçbir ayrılıkçı unsurun, Suriye’nin geleceğini şekillendirecek siyasi sürece dahil edilmemesi gerektiği ABD’li muhataplara iletildi. IŞİD, PKK/PYD/YPG dâhil, tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapılmaksızın ortak mücadelenin gerekliliği" vurgulandı.