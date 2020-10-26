Sözcü Kalın'dan Karabağ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karabağ'ın eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacağını belirtip, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 15:53
Sözcü Kalın'dan Karabağ açıklaması
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meseleyi güzel özetledi:

'Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor.' Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecek" dedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler