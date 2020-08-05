Sözcü yazarı Saygı Öztürk: İnce, İstanbul’da bazı görüşmeler yapıyor
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "İnce, CHP'den ayrılacağını, partisini kuracağını belirtti, “Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor' dedi." ifadesini kullandı. Öztürk, İnce'nin İstanbul'a gelerek görüşmeler yaptığını kaydetti.
Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçtiğimiz dönem cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiası tartışılmaya devam ediyor.
Muharrem İnce hakkında kulis bilgileri paylaşan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk,"Yeni parti için görüşlerine önem verdiği ve birlikte yürümek istediği bazı isimlerle telefonla konuştu. Dün de İstanbul'a gitti. Bazı görüşmeler yapıyor. Konuştuğu 18 kişiden 17'si, “Varım” dedi. Yeni bir siyasi parti kurulmasının gerekliliğini de anlattı. İnce'nin hem hemşerilik, hem deneyimleri nedeniyle konuşacağı isimlerden birisi de eski Başbakan Mesut Yılmaz olacak. Yılmaz ve İnce'nin eskiye dayanan dostluğu var. Bu dostane bir görüşme olacak" dedi.
Öztürk, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine bir oy daha fazla gelsin diye çaba gösterirken, bunun için eleştirileri göze alıp açılımlar yaparken, ittifaklar oluştururken, İnce'nin parti kurma niyeti inanıyorum ki en çok Kılıçdaroğlu'nu etkilemiştir. Yönetimden 'Giderse gitsin' diyenler, hatta bu kopuştan memnun olanlar da çıkacaktır. Unutmayalım, MHP Genel Başkanı, İyi Parti'ye giden eski MHP'lilere 'Yuvaya dönün' çağrısı yaparken, CHP'de bu ayrışma, partiyi yaralar." değerlendirmesinde bulundu.
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