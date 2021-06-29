S&P: Türkiye ani bir sıkılaşmaya karşı hassas

29 Haziran 2021 Salı, 10:50

S&P tarafından hazırlanan raporda yapılan değerlendirmede, Türkiye'de mart ayından bu yana yüzde 19 düzeyinde tutulan gösterge faizi ve aşırı mali sıkılaştırma risklerinin atlatıldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin yurtdışı mali koşullarda yaşanabilecek ani bir sıkılaşmaya karşı özellikle hassas olduğuna vurgu yapıldı. Kuruluş ayrıca Türkiye'de ortalama enflasyonu 2021'de yüzde 15,3, 2022'de yüzde 11,3, 2023'te yüzde 9,6 ve 2024'te yüzde 9,2 tahmin ederken politika faizi tahminlerini ise 2021 sonunda yüzde 16,00, 2022 sonunda yüzde 12, 2023 sonunda yüzde 9,80, 2024 sonunda yüzde 9,8 olarak sıraladı.

S&P değerlendirmesinde büyüme tahmini Çin hariç gelişen piyasalarda 2022 için yüzde 4,9, 2023 için yüzde 4 ve 2024 için de yine 4 oldu.

BÜYÜME TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Covid-19 salgınının yayılmaya devam ettiği Hindistan için büyüme tahmini yüzde 11'den yüzde 9,5'e çeken S&P Global, Filipinler için büyüme tahminini yüzde 7,9'an 6'ya, Melazya için yüzde 6,2'den yüzde 4,1'e indirdi, Çin için büyüme tahminini yüzde 8,3 olarak korudu ve diğer gelişmekte olan ekonomiler için yukarı yönlü revize etti.

Brezilya için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,4'ten 4,7'ye, Güney Afrika için yüzde 3,6'dan yüzde 4,2'ye çıkaran S&P Global, Rusya için beklentisini yüzde 3,3'den yüzde 3,7'ye, Polonya için yüzde 3,4'ten yüzde 4,5'e yükseltti. Meksika için beklentisini yüzde 4,9'dan yüzde 5,8'e çıkardı.