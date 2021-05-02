SpaceX-NASA Crew-1 astronotları Dünya'ya döndü
SpaceX Crew Dragon kapsülü, rekor kırılan bir görevden dönen dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Meksika Körfezi'ne fırlattı.
NASA'dan bir astronot ve 2 Rus kozmonotun bulunduğu 4 kişilik mürettebat Uluslararası Uzay Ajansı'ndan (UUİ) dünyaya döndü.
3 NASA astronotu Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile deneyimli Japon Uzay Ajansı (Jaxa) astronotu Soichi Noguchi, Crew Dragon kapsülü ile dün öğleden sonra yola çıkmışlardı. 4 astronot bütün geceyi yaklaşık 4 metre genişliğindeki tamamen otonom bir kapsülde geçirdiler.
REKOR KIRILDI
Mürettebat, astronotun 'uzayda en uzun süre kalma' ( 5 aydan fazla) rekoru kırdı.
NASA, Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’e ait Dragon uzay aracı ile Crew-1 adlı 4 kişilik astronot grubunu 16 Kasım 2020’de Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden uzaya göndermişti.
NASA’dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi’nin bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacağı belirtilmişti.
Crew-1’in uzaya gönderilişine, ABD’nin uzay mekiği uçuşlarını 2011’de durdurmasının ardından ülke toprakları içinden yapılan ilk fırlatılış olması nedeniyle özel ilgi gösterilmişti.
ABD, 2011'de Crew-1'in fırlatılışına kadar NASA astronotlarını Ruslara ait Soyuz uzay aracı ile ISS'e gönderiyordu.
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