SpaceX ve NASA uzaya ilk operasyonel astronot görevini başlattı
NASA ile SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na dört astronotun bulunduğu Falcon 9 roketiyle Crew Dragon kapsülünü fırlattı. Astronotların salı günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşması bekleniyor.
NASA, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) SpaceX kapsülüyle üç Amerikalı ve bir Japon astronotun gönderimi başlattı. Dört kişilik mürettebatın 6 ay UUİ'de kalması bekleniyor.
NASA'dan bir astronot ve 2 Rus kozmonotun bulunduğu UUİ'ye 4 kişilik mürettebatın yarın sabah saat 07.00 civarında ulaşması bekleniyor.
Özel bir şirket tarafından NASA için sağlanan 'ilk tam teşekküllü taksi uçuşu' olma özelliği taşıyan yolculuk yaklaşık 27 saat sürecek.
Mürettebat, 3 NASA astronotu Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile deneyimli Japon Uzay Ajansı (Jaxa) astronotu Soichi Noguchi'den oluşuyor. Uçuşun başarıya ulaşması ve astronotların UUİ'ye ulaşması durumunda, astronotlardan Victor Glover, uzay istasyonunda ilk uzun süreli görev üstlenecek Afrika kökenli ABD vatandaşı olacak.
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