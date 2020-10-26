SpaceX ve Microsoft’tan Starlink için işbirliği
Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX ile Microsoft işbirliğine gitti. Anlaşma kapsamında Starlink ile Microsoft'un Azure sistemi entegre oluyor.
Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX, uydu bazlı küresel internet projesi Starlink için hedeflerini genişletiyor.
Independent'ta yer alan habere göre, SpaceX ile Microsoft işbirliğine gitti. Anlaşma kapsamında Starlink ile Microsoft'un Azure sistemi entegre oluyor.
Microsoft, anlaşma kapsamında çok yörüngeli, çok bantlı, çok satıcılı ve bulut özellikli bir hizmet sağlayacağını belirtti.
Microsoft'tan yapılan açıklamada "Dünyanın büyüyen ağ ihtiyacını karşılamak için uydu sağlayıcılarından oluşan sağlam bir ekosisteme ihtiyaç var. Bu imkanı müşterilerimize daha hızlı sunmak için sektör liderleriyle ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
SpaceX geçtiğimiz hafya Starlink uydu ağı projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 14'ncü fırlatışını yaparak yörüngeye 60 mini uydu daha taşımıştı.
Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
Öte yandan Microsoft, yörüngede bulut hizmetleri üzerine çalışan tek şirket değil. Amazon da, Amazon Web Hizmetlerini uydulara bağlayan, Havacılık ve Uydu Çözümleri adlı bir hizmet sunuyor.
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