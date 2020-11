SpaceX’in insanlı uzay görevi ertelendi

15 Kasım 2020 Pazar, 09:58

Son yıllarda uzay çalışmalarında özel firmalar da yer almaya başladı. Bu firmaların en önemlilerinden biri de hiç şüphe yok ki SpaceX. Amerikalı firma daha önce astronotlu bir görev dahi gerçekleştirmişti.

Firma dün gerçekleştireceği ikinci insanlı görevini ise rüzgar ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. SpaceX son dönemde roketlerini oldukça yoğun şekilde kullanıyordu.

SpaceX’in araçları uzaya götürmek için kullandığı Falcon 9 roketleri yeniden kullanılabilir yapıya sahiptir. Bir defa fırlatma işlemi yapıldıktan sonra, Of Course I Still Love You adlı bir uzaktan erişim gemisi de geri dönen roketleri yakalayarak yeniden kullanılmak üzere getirir. Yüksek rüzgar hızı ve yağışlı hava nedeniyle geminin zamanında belirlenen noktaya gidemeyeceği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde firmanın CEO’su Elon Musk’ın Covid-19 testleri karmaşık sonuçlar vermişti. Normal şartlar altında proje görevlileri Covid-19 riski taşıyorsa görevler erteleniyor ancak bu ekibin Musk ile teması olmadığı belirtildi.

Öte yandan Musk’ın test sonuçları negatif bile gelse Kennedy Uzay Merkezi’nde yapılacak olan kalkışa kabul edilmesi beklenmiyor. Bu konuda oldukça ciddi kısıtlamalar ve düzenlemeler bulunduğu biliniyor.

Ertelenen göreve Crew-1 adı verilmişti. Bu görev, SpaceX’in tarihinde 4 astronotun yer alacağı ilk görev olarak tarihe geçecek. Dört astronot, firma tarafından tasarlanan araçlar ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek.Göreve katılacak dört astronottan biri Japon, diğer üçü ise Amerikalı olarak açıklandı.

Bu görev öncesinde SpaceX, NASA astronotları olan Bob Behnken ve Doug Hurley ile aylar süren çalışmalar gerçekleştirdi. Ekip tarafından geliştirilen ilk aşama iticilerinin daha sonra tekrar kullanılması planlanıyor. Bir aksilik olmaması durumunda fırlatma birkaç gün içinde gerçekleştirilecek.

