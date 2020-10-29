SpaceX, 'Mars'ta kendi kanunlarını koyacak: Uluslararası yasalar tanınmayacak

29 Ekim 2020 Perşembe, 17:45

Bu resim, bir uzay aracının penceresinden bakıldığında Mars'taki bir astronotu göstermektedir | NASA/JPL-Caltech

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Elon Musk'ın uzay şirketinin bunlar yerine Mars'ta yerleşimin başlamasının ardından belirlenecek bir dizi "özyönetim kuralına" bağlı kalacağı bildirildi.

Her ne kadar kuruluşu için herhangi bir zaman çerçevesi henüz belirlenmemiş olsa da Musk geçen hafta Mars'ta kendi kendini idame ettirebilen bir şehir oluşturma planlarını açıkladı.

SpaceX'in gelecekte oluşturacağı herhangi bir koloni, muhtemelen yüzeydeki insan ve makinelere internet bağlantısı sağlamak için gezegenin yörüngesinde dolanan Starlink uyduları filosunu kullanacak.

800'den fazla internet uydusu şimdiden Dünya'nın yörüngesine fırlatılırken on binlercesinin daha gelecek yıllarda gönderilmesi planlanıyor.

ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde ağ kapasitesini ölçen beta testlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından bu hafta belirli bölgelerde bir Starlink uygulaması devreye sokuldu.

Kullanıcılar, uygulama içindeki kullanım şartlarında Dünya veya Ay'da sağlanan Starlink hizmetlerinin Kaliforniya Eyaleti'nin kanunlarına göre işleyeceğinin belirtildiğini kaydetti.

Ne var ki, gezegenimiz ve uydusunun ötesinde hangi yasa ve düzenlemelere uyulması gerektiği daha muğlak.

Bağlayıcı yasanın ilgili bölümünde şunlar yazıyor:

"Mars üzerinde veya Starship ya da diğer kolonileşme amaçlı uzay araçlarıyla Mars'a geçiş halinde sağlanan hizmetler için, taraflar Mars'ı özgür bir gezegen olarak tanır ve Dünya merkezli hiçbir yönetimin Mars'taki faaliyetler üzerinde yetki veya egemenliği bulunmadığını kabul eder."

Buna bağlı olarak, anlaşmazlıklar o zamanki Mars yerleşiminin iyi niyetiyle belirlenmiş özyönetim kuralları çerçevesinde çözülür.

Uzay sistemleri mühendisi Erwan Beauvois, bunun kendini insanlığın Dünya ötesine genişlemesine hazırlanmaya adamış kar amacı gütmeyen Earthlight Foundation isimli kuruluşun ortaya koyduğu deklarasyonu anımsattığını söylüyor.

Derneğin İnsanlığın Evren'deki Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi'nde uzayın "herkese, herkes için herkesçe özgür kabul edilmesi" gerektiği yazıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre The Independent yorum almak için SpaceX'le irtibat kurdu.