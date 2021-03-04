SpaceX’in uzay aracı, inişten sonra patladı

04 Mart 2021 Perşembe, 09:38

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’in Mars’a göndermeyi planladığı uzay aracı ‘Starship’, yüksek irtifa uçuş denemesi gerçekleştirdi.

ABD’nin Teksas eyaletinin Meksika sınırına yakın bölgede gerçekleşen uçuş denemesi, Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran uzay aracı ‘Starship, daha sonra infilak etti.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DAHA ÖNCEKİ İKİ DENEME DE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Öte yandan, SpaceX`in kurucusu Elon Musk`un Kızıl Gezegen'e insan gönderme hayaliyle geliştirdiği yeni nesil uzay aracı Startship`in daha önceki iki demesi de başarısız olmuştu.



