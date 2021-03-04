SpaceX’in uzay aracı, inişten sonra patladı
SpaceX, Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship'in yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç daha sonra patladı.O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’in Mars’a göndermeyi planladığı uzay aracı ‘Starship’, yüksek irtifa uçuş denemesi gerçekleştirdi.
ABD’nin Teksas eyaletinin Meksika sınırına yakın bölgede gerçekleşen uçuş denemesi, Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran uzay aracı ‘Starship, daha sonra infilak etti.
O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
DAHA ÖNCEKİ İKİ DENEME DE BAŞARISIZ OLMUŞTU
Öte yandan, SpaceX`in kurucusu Elon Musk`un Kızıl Gezegen'e insan gönderme hayaliyle geliştirdiği yeni nesil uzay aracı Startship`in daha önceki iki demesi de başarısız olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- Pekerlere yasak yok!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Holding patronuna 'kuryeye işkence' suçlaması
Video Haberler
- Yol kenarında bulunan çuvaldan vahşet çıktı!
- Turistleri dolandıran gişe memurlarının görüntüleri
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- AVM'de dehşete düşüren olay! Cep telefonuna kaydedildi
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- Pekerlere yasak yok!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Holding patronuna 'kuryeye işkence' suçlaması