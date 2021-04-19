Spartak Moskova taraftarından çağrı! "Biz her zaman sizin için buradayız"

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, Avrupa Süper Ligi planına tepki gösteren taraftarlara sosyal medya hesabından esprili bir çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2021 Pazartesi, 12:33
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12 Avrupa kulübünün Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını açıklaması üzerine çeşitli takımların taraftarlarından kulüplere tepki geldi.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Sevgili AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham taraftarları. Eğer desteklemek için yeni bir kulüp arıyorsanız, biz her zaman sizin için buradayız.”

Rus kulübü, ayrıca “Futbol, taraftarlar olmadan bir hiçtir” sloganlı bir paylaşım yaptı.



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