Spartak Moskova taraftarından çağrı! "Biz her zaman sizin için buradayız"

12 Avrupa kulübünün Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını açıklaması üzerine çeşitli takımların taraftarlarından kulüplere tepki geldi.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Sevgili AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham taraftarları. Eğer desteklemek için yeni bir kulüp arıyorsanız, biz her zaman sizin için buradayız.”

Rus kulübü, ayrıca “Futbol, taraftarlar olmadan bir hiçtir” sloganlı bir paylaşım yaptı.

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,



If you need a new club to support, we're always here for you.



Kind regards,

FC Spartak Moscow.