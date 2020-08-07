SP'den Erdoğan'a, 'damat' ve 'enişte' göndermesi
Saadet Parti'li Karaduman'an Erdoğan'ı işaret eden açıklamasında, "Damadı görevden alıp yerine darbe girişimini öğrendiğiniz “enişteyi” de getirseniz ülkeyi bu krizden kurtaramazsınız" dedi.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için atılan "yanındayız" tweetlerine değindi.
Kötü ekonominin Berat Albayrak üzerinden "yandaşlık ve karşıtlık" yürüterek çözülmeyeceğini ifade eden Karaduman, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Twitter'dan açıklama yapan SP'li Karaduman, Erdoğan'ı işaret ederek, "Mevcut faize dayalı ekonomik zihniyet devam ettiği sürece “damadı” görevden alıp yerine darbe girişimini öğrendiğiniz “enişteyi” de getirseniz ülkeyi bu krizden kurtaramazsınız" dedi.
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