Spike Lee: ‘Trump diktatör olmak isteyen bir gangster’

03 Haziran 2020 Çarşamba, 10:51

Oscar ödüllü siyah yönetmen Spike Lee kendisiyle yapılan bir söyleşide ABD’deki insanların “kendilerine kazanma imkanı tanımayan bir sistemin içinde yaşadıkları için” öfkeli olduklarını söyledi.

Lee, şu sıralar sürmekte olan protesto ve olayların altında George Floyd gibi siyahların öldürülmesinin yanı sıra daha geniş çerçevede adaletsizliğin ve eşitsizliğin yattığını belirtti.

BBC’ye konuşan Spike Lee “İnsan annesinin karnından öfkeli doğmaz” dedi ve Başkan Trump’ın olaylar karşısındaki tutumuna “Kendisi bir gangster, diktatör olmaya çalışıyor” diyerek tepkisini açıkladı.



SALAKÇA BİR GÜÇ GÖSTERİSİ



Protestocuları orduyu göreve çağırmakla tehdit eden ve elinde İncil ile poz veren Trump için “Dün akşam evde ailemle televizyonda bunu izledik ve gözlerimize inanamadık. Bu güç gösterisi, sırf kiliseye yürümek için kenarda duran masum insanlara gaz sıkmak, dövmek… Salakçaydı.” diyen Spike Lee şunları da söyledi:

“İncil eline oturmuyordu ve o da İncil’i tutarken kendini rahat hissetmiyordu. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim, hele bir dünya liderini…”



“İnsanlar neden öfkeli biliyor musunuz” diye soran Lee şöyle devam etti: “Çünkü siyahlar orada burada öldürülüyor, polislerse serbest dolaşıyor. İnsan annesinin karnından öfkeli doğmaz. Öfkelisindir çünkü sana kazanma imkanı tanımayan bir sistemin içinde yaşamaktasındır.”



Spike Lee geçen pazar da George Floyd ile 2014’de öldürülen Eric Garner’ın görüntülerini kendi çektiği 1989 tarihli “Do The Right Thing” adlı filmin görüntüleriyle birlikte montajladığı bir kısa film yayınlamıştı.





